Россиянам в преддверии Дня народного единства напомнили о двойной оплате труда

В конце октября россиян ждёт шестидневная рабочая неделя, а затем последуют два выходных подряд в связи с празднованием Дня народного единства. Те, кто вынужден работать в праздники, должны получить двойную оплату. Однако есть категории людей, которые рассчитывать на такое финансовое поощрение от начальства не могут, рассказал RG.ru профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

Известно, что в этом году трудиться россияне будут с 28 октября по 2 ноября. А 3 и 4 ноября большинство жителей РФ ждут законные праздничные выходные. За выход на работу в эти дни полагается двойная оплата. Причём это распространяется не только на оклад, но и на премии и компенсационные выплаты.

Но, как объяснил эксперт, есть сотрудники, которые не получат оплату по двойному тарифу. В их числе люди, работающие круглый год посменно, например два дня через два.