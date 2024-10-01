Россиянам в преддверии Дня народного единства напомнили о двойной оплате труда
Эксперт Сафонов: Работу в праздники оплачивают вдвойне, но не всем
В конце октября россиян ждёт шестидневная рабочая неделя, а затем последуют два выходных подряд в связи с празднованием Дня народного единства. Те, кто вынужден работать в праздники, должны получить двойную оплату. Однако есть категории людей, которые рассчитывать на такое финансовое поощрение от начальства не могут, рассказал RG.ru профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.
Известно, что в этом году трудиться россияне будут с 28 октября по 2 ноября. А 3 и 4 ноября большинство жителей РФ ждут законные праздничные выходные. За выход на работу в эти дни полагается двойная оплата. Причём это распространяется не только на оклад, но и на премии и компенсационные выплаты.
Но, как объяснил эксперт, есть сотрудники, которые не получат оплату по двойному тарифу. В их числе люди, работающие круглый год посменно, например два дня через два.
Следующие большие каникулы ждут россиян только на Новый год. Они продлятся 11 дней — с 29 декабря по 8 января. В этот период времени также будет действовать правило оплаты по двойному тарифу для тех, кто работает в обычном графике — пять дней в неделю.