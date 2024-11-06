Пушков объяснил, почему Трамп не может по-быстрому отменить санкции против России

Дональд Трамп, объявивший о своей победе на выборах президента США, в обозримом будущем не отменит санкции против России, поскольку они закреплены на законодательном уровне. Об этом в интервью нашим коллегами из РИА «Новостей» заявил Алексей Пушков, глава комиссии Совета Федерации по информполитике.

«Конечно, не стоит ждать отмены санкций, в обозримой перспективе я думаю, что об этом говорить не приходится и даже в далекой перспективе это сомнительно, потому что санкции закреплены законом», — пояснил Пушков.

Он добавил, что у Трампа, разумеется, будет больше возможностей для маневра, так как обе палаты Конгресса будут под контролем республиканцев. Однако Трамп столкнётся с ограничениями, связанными с американской гегемонией, и ему придется учитывать мнение таких структур, как Министерство обороны, Госдепартамент и ЦРУ, которые будут стремиться вовлечь его в традиционную внешнюю политику США.