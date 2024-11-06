Пушков объяснил, почему Трамп не может по-быстрому отменить санкции против России
Сенатор Пушков посоветовал не ждать от Дональда Трампа быстрой отмены санкций
Дональд Трамп, объявивший о своей победе на выборах президента США, в обозримом будущем не отменит санкции против России, поскольку они закреплены на законодательном уровне. Об этом в интервью нашим коллегами из РИА «Новостей» заявил Алексей Пушков, глава комиссии Совета Федерации по информполитике.
«Конечно, не стоит ждать отмены санкций, в обозримой перспективе я думаю, что об этом говорить не приходится и даже в далекой перспективе это сомнительно, потому что санкции закреплены законом», — пояснил Пушков.
Он добавил, что у Трампа, разумеется, будет больше возможностей для маневра, так как обе палаты Конгресса будут под контролем республиканцев. Однако Трамп столкнётся с ограничениями, связанными с американской гегемонией, и ему придется учитывать мнение таких структур, как Министерство обороны, Госдепартамент и ЦРУ, которые будут стремиться вовлечь его в традиционную внешнюю политику США.
Американские СМИ прогнозируют, что Дональд Трамп одержит победу на выборах президента США. Это станет вторым случаем в истории страны, когда кто-то займет пост президента два срока подряд, но не подряд. Первым таким президентом был Гровер Кливленд в конце 19 века. Таким образом, 45-й президент Трамп станет также 47-м президентом США.
Kandinsky 3.1 / Life.ru