Что за новое шоу «Звёздные танцы» завладело любовью зрителей и кто там из звёзд

3 ноября на телеканале ТНТ стартовало новое танцевальное шоу «Звёздные танцы». Это проект, в котором звёзды кино, телевидения и социальных сетей демонстрируют свои танцевальные таланты под руководством опытных наставников. Шоу обещает зрителям яркие выступления, неожиданные повороты и нешуточное соперничество. Life.ru рассказывает, что ждёт зрителей: правила шоу, имена наставников, ведущего, а также участников, готовых побороться за звание лучшей танцевальной пары.

Дата выхода шоу «Звёздные танцы» и формат программы

Что за новое шоу с танцами и звёздами вышло в ноябре. Фото © RUTUBE / «Звёздные танцы»

Премьера шоу состоялась 3 ноября, и с этого момента выпуски будут выходить каждое воскресенье в 21:30. Каждый эпизод «Звёздных танцев» продлится примерно два часа. Проект собрал известных личностей, для многих из которых танцы стали новым вызовом. Каждый выпуск — это своеобразный концерт, где звёзды и их партнёры исполняют номера, созданные в короткие сроки. В конце программы пары, набравшие наименьшее количество баллов, покидают шоу, но у наставников есть право вето, чтобы спасти одну пару за сезон.

«Звёздные танцы» – 2024: участники

Состав участников нового шоу про танцы на ТНТ. Фото © RUTUBE / «Звёздные танцы»

На проекте собрались десять известных участников из разных сфер шоу-бизнеса и медиа. В их числе: Карина Нигай — фешен-блогер и стилист, чьим партнёром стал победитель 7-го сезона «Танцев» Алексей Мечетный.

— фешен-блогер и стилист, чьим партнёром стал победитель 7-го сезона «Танцев» Алексей Мечетный. Ольга Серябкина — экс-солистка группы «Серебро», которая выйдет на паркет с победителем «Новых танцев» Виталием Савченко.

— экс-солистка группы «Серебро», которая выйдет на паркет с победителем «Новых танцев» Виталием Савченко. Евгения Медведева — фигуристка, чья физическая подготовка и чувство ритма будут оценены в паре с танцором Ильдаром Гайнутдиновым.

— фигуристка, чья физическая подготовка и чувство ритма будут оценены в паре с танцором Ильдаром Гайнутдиновым. Марго Овсянникова — звезда «Дома-2», которая выйдет на паркет с Антоном Пануфником.

— звезда «Дома-2», которая выйдет на паркет с Антоном Пануфником. Анфиса Чехова — известная телеведущая, в пару к которой назначен Максим Крючков.

Ольга Серябкина, Евгения Медведева и певец Дава — кто ещё участник нового шоу «Звёздные танцы». Фото © RUTUBE / «Звёздные танцы»

Давид Манукян (Дава) — блогер и рэпер, на паркете его партнёром станет София Персиянинова (Sofa).

— блогер и рэпер, на паркете его партнёром станет София Персиянинова (Sofa). Митя Фомин — певец, которому пару составит Светлана Кейко Ли.

— певец, которому пару составит Светлана Кейко Ли. Стас Костюшкин — певец, который выйдет на паркет с танцовщицей и телеведущей Ариадной Тишовой.

— певец, который выйдет на паркет с танцовщицей и телеведущей Ариадной Тишовой. Ксения Луговая (Kaya) — певица, чьим партнёром стал танцор Максим Жилин.

— певица, чьим партнёром стал танцор Максим Жилин. Роман Каграманов — блогер и комик, выступающий в паре с Верой Бондаревой, чемпионкой мира по спортивным бальным танцам.

Кто выступает в роли наставников в новом шоу «Звёздные танцы»

Ляйсан Утяшева и Татьяна Денисова — наставники проекта. Фото © RUTUBE / «Звёздные танцы»

Ведут участников к победе в шоу две знаменитые наставницы. Ляйсан Утяшева — художественная гимнастка, телеведущая и обладательница титула заслуженного мастера спорта России. И Татьяна Денисова — известная хореограф и продюсер, чьи постановки и креативный подход покорили зрителей в проекте «Танцы».

Обе наставницы обещают поддерживать «здоровую конкуренцию», а также вдохновлять участников на смелые хореографические эксперименты.

«Звёздные танцы» – 2024: жюри

Что делают звёзды в новом шоу про танцы и когда оно выходит. Фото © RUTUBE / «Звёздные танцы»

На шоу будут присутствовать как профессионалы танцевального искусства, так и звёзды российского шоу-бизнеса. Среди приглашённых членов жюри в первом выпуске — комики Павел Воля и Тимур Родригез, а также другие яркие личности, которые оценят номера по уровню техники, артистизму и эмоциональной вовлечённости.

Роль ведущей шоу доверили Анжелике Стубайло — 23-летней художественной гимнастке и заслуженному мастеру спорта России, которая уже знакома зрителям по проектам «Все на матч» и «Утро.ТНТ». Её спортивный опыт и харизма создают на шоу атмосферу, способствующую зарождению интриги и поддержанию духа соревнования.

Где смотреть шоу «Звёздные танцы»