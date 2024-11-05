Что за новое шоу «Звёздные танцы» завладело любовью зрителей и кто там из звёзд
Новое танцевальное шоу на ТНТ «Звёздные танцы»: захватывающие номера, звёздные участники и опытные наставники — всё, чтобы удивить зрителей в борьбе за главный приз!
3 ноября на телеканале ТНТ стартовало новое танцевальное шоу «Звёздные танцы». Это проект, в котором звёзды кино, телевидения и социальных сетей демонстрируют свои танцевальные таланты под руководством опытных наставников. Шоу обещает зрителям яркие выступления, неожиданные повороты и нешуточное соперничество. Life.ru рассказывает, что ждёт зрителей: правила шоу, имена наставников, ведущего, а также участников, готовых побороться за звание лучшей танцевальной пары.
Дата выхода шоу «Звёздные танцы» и формат программы
Что за новое шоу с танцами и звёздами вышло в ноябре. Фото © RUTUBE / «Звёздные танцы»
Премьера шоу состоялась 3 ноября, и с этого момента выпуски будут выходить каждое воскресенье в 21:30. Каждый эпизод «Звёздных танцев» продлится примерно два часа. Проект собрал известных личностей, для многих из которых танцы стали новым вызовом. Каждый выпуск — это своеобразный концерт, где звёзды и их партнёры исполняют номера, созданные в короткие сроки. В конце программы пары, набравшие наименьшее количество баллов, покидают шоу, но у наставников есть право вето, чтобы спасти одну пару за сезон.
«Звёздные танцы» – 2024: участники
Состав участников нового шоу про танцы на ТНТ. Фото © RUTUBE / «Звёздные танцы»
На проекте собрались десять известных участников из разных сфер шоу-бизнеса и медиа. В их числе:
- Карина Нигай — фешен-блогер и стилист, чьим партнёром стал победитель 7-го сезона «Танцев» Алексей Мечетный.
- Ольга Серябкина — экс-солистка группы «Серебро», которая выйдет на паркет с победителем «Новых танцев» Виталием Савченко.
- Евгения Медведева — фигуристка, чья физическая подготовка и чувство ритма будут оценены в паре с танцором Ильдаром Гайнутдиновым.
- Марго Овсянникова — звезда «Дома-2», которая выйдет на паркет с Антоном Пануфником.
- Анфиса Чехова — известная телеведущая, в пару к которой назначен Максим Крючков.
Ольга Серябкина, Евгения Медведева и певец Дава — кто ещё участник нового шоу «Звёздные танцы». Фото © RUTUBE / «Звёздные танцы»
- Давид Манукян (Дава) — блогер и рэпер, на паркете его партнёром станет София Персиянинова (Sofa).
- Митя Фомин — певец, которому пару составит Светлана Кейко Ли.
- Стас Костюшкин — певец, который выйдет на паркет с танцовщицей и телеведущей Ариадной Тишовой.
- Ксения Луговая (Kaya) — певица, чьим партнёром стал танцор Максим Жилин.
- Роман Каграманов — блогер и комик, выступающий в паре с Верой Бондаревой, чемпионкой мира по спортивным бальным танцам.
Кто выступает в роли наставников в новом шоу «Звёздные танцы»
Ляйсан Утяшева и Татьяна Денисова — наставники проекта. Фото © RUTUBE / «Звёздные танцы»
Ведут участников к победе в шоу две знаменитые наставницы. Ляйсан Утяшева — художественная гимнастка, телеведущая и обладательница титула заслуженного мастера спорта России. И Татьяна Денисова — известная хореограф и продюсер, чьи постановки и креативный подход покорили зрителей в проекте «Танцы».
Обе наставницы обещают поддерживать «здоровую конкуренцию», а также вдохновлять участников на смелые хореографические эксперименты.
«Звёздные танцы» – 2024: жюри
Что делают звёзды в новом шоу про танцы и когда оно выходит. Фото © RUTUBE / «Звёздные танцы»
На шоу будут присутствовать как профессионалы танцевального искусства, так и звёзды российского шоу-бизнеса. Среди приглашённых членов жюри в первом выпуске — комики Павел Воля и Тимур Родригез, а также другие яркие личности, которые оценят номера по уровню техники, артистизму и эмоциональной вовлечённости.
Роль ведущей шоу доверили Анжелике Стубайло — 23-летней художественной гимнастке и заслуженному мастеру спорта России, которая уже знакома зрителям по проектам «Все на матч» и «Утро.ТНТ». Её спортивный опыт и харизма создают на шоу атмосферу, способствующую зарождению интриги и поддержанию духа соревнования.
Где смотреть шоу «Звёздные танцы»
Эпизоды «Звёздных танцев» можно смотреть в прямом эфире на ТНТ, а также на онлайн-платформах. По ТВ шоу показывают каждое воскресенье. Проект станет не просто танцевальным шоу, а зрелищным экспериментом с участием звёзд, готовых к преодолению собственных границ. А ранее Life.ru рассказывал про 10 лучших новых сериалов и фильмов осени-2024.
RUTUBE / «Звёздные танцы»