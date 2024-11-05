ГП признала нежелательной организацию, объединяющую игроков «Что? Где? Когда?»

Генеральная прокуратура России признала деятельность международной неправительственной организации Internationale Assoziation für Intellektuelle Spiele нежелательной. Эта организация объединяет свыше 200 участников спортивных версий игр «Что? Где? Когда?». Соответствующая информация опубликована на сайте надзорного ведомства.

«Несмотря на положения устава, запрещающего участие в политической деятельности, IAIS фактически распространяет в Сети информацию, направленную на дискредитацию руководства Российской Федерации, внешней и внутренней политики страны», — утверждается в заявлении.

В своём решении Генпрокуратура также указала, что командам из России и Белоруссии запрещено выступать под государственными флагами на международных соревнованиях, при этом в мероприятиях продолжают участвовать иноагенты и представители нежелательных организаций.

Internationale Assoziation für Intellektuelle Spiele зарегистрирована в Лихтенштейне и включает участников из Европы, Азии и Северной Америки, играющих в такие игры, как «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», «Своя игра» и другие.