Защитник интересов знатоков в «Что? Где? Когда?» Черемисинов умер в 55 лет
Андрей Черемисинов. Обложка © Telegram / «Что? Где? Когда?»
В возрасте 55 лет умер участник программы «Что? Где? Когда?» Андрей Черемисинов. В знаменитой телепередаче он защищал интересы знатоков. О причинах смерти Черемисинова не сообщается.
«Сегодня не стало Андрея Черемисинова. Более семи лет он представлял «Росатом» в программе «Что? Где? Когда?», защищал интересы знатоков, помогал разбираться в сложных игровых ситуациях и вручал приз «Хрустальный атом», — говорится в телеграм-канале «Что? Где? Когда?».
С 1999 по 2015 год Черемисинов возглавлял нижегородскую телекомпанию «Сети НН». В 2016 году он стал советником главы «Росатома» по информационным проектам. По данным СМИ, похороны Черемисинова состоятся в Нижнем Новгороде 1 ноября.
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