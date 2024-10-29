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Регион
29 октября, 17:31
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Защитник интересов знатоков в «Что? Где? Когда?» Черемисинов умер в 55 лет

Андрей Черемисинов. Обложка © Telegram / «Что? Где? Когда?»

Андрей Черемисинов. Обложка © Telegram / «Что? Где? Когда?»

В возрасте 55 лет умер участник программы «Что? Где? Когда?» Андрей Черемисинов. В знаменитой телепередаче он защищал интересы знатоков. О причинах смерти Черемисинова не сообщается.

«Сегодня не стало Андрея Черемисинова. Более семи лет он представлял «Росатом» в программе «Что? Где? Когда?», защищал интересы знатоков, помогал разбираться в сложных игровых ситуациях и вручал приз «Хрустальный атом», — говорится в телеграм-канале «Что? Где? Когда?».

С 1999 по 2015 год Черемисинов возглавлял нижегородскую телекомпанию «Сети НН». В 2016 году он стал советником главы «Росатома» по информационным проектам. По данным СМИ, похороны Черемисинова состоятся в Нижнем Новгороде 1 ноября.

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Наталья Демьянова
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