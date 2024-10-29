Защитник интересов знатоков в «Что? Где? Когда?» Черемисинов умер в 55 лет

В возрасте 55 лет умер участник программы «Что? Где? Когда?» Андрей Черемисинов. В знаменитой телепередаче он защищал интересы знатоков. О причинах смерти Черемисинова не сообщается.

«Сегодня не стало Андрея Черемисинова. Более семи лет он представлял «Росатом» в программе «Что? Где? Когда?», защищал интересы знатоков, помогал разбираться в сложных игровых ситуациях и вручал приз «Хрустальный атом», — говорится в телеграм-канале «Что? Где? Когда?».