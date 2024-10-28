Актёр из «Глухаря» и «Карпова» умер, как Андрей Панин

Юрий Пономаренко, по данным SHOT, скончался от сильной кровопотери — при падении, предварительно, он сильно ударился затылком. Мужчина злоупотреблял алкоголем, в последние месяцы много пил. Его тело обнаружили соседи по квартире — актёры Ян Латышев и Альбина Лозовая.

По нашей информации, в минувшую субботу Пономаренко вернулся домой утром, зашёл в комнату и больше не выходил. Спустя сутки соседи постучались, но Юрий не открывал. Тогда они зашли в комнату и увидели тело артиста на диване. На мебели и возле шкафа были следы крови. Предварительная экспертиза показала травму затылка.