Актёр из «Глухаря» и «Карпова» умер, как Андрей Панин
Актёр Юрий Пономаренко скончался от сильной кровопотери после падения
Юрий Пономаренко. Обложка © kino-teatr.ru
Юрий Пономаренко, по данным SHOT, скончался от сильной кровопотери — при падении, предварительно, он сильно ударился затылком. Мужчина злоупотреблял алкоголем, в последние месяцы много пил. Его тело обнаружили соседи по квартире — актёры Ян Латышев и Альбина Лозовая.
По нашей информации, в минувшую субботу Пономаренко вернулся домой утром, зашёл в комнату и больше не выходил. Спустя сутки соседи постучались, но Юрий не открывал. Тогда они зашли в комнату и увидели тело артиста на диване. На мебели и возле шкафа были следы крови. Предварительная экспертиза показала травму затылка.
Напомним, о смерти Юрия Пономаренко стало известно 28 октября. Актёр, сыгравший в сериалах «Глухарь» и «Карпов», по данным Life.ru, упал и разбил голову дома. Его тело нашли в квартире на Высоковольтном проезде в Москве. К слову, по той же причине в 2013 году скончался актёр Андрей Панин. По данным следствия, артист, будучи пьяным, упал и ударился головой о крышку унитаза.