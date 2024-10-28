Актёр из «Майора Грома» и «Тура с Иванушками» умер в 40 лет
Актёр из «Майора Грома» Михаил Демчук умер в возрасте 40 лет
Михаил Демчук. Обложка © Сериал «Полярный-2» (2021). Режиссёр Михаил Старчак / Kino-teatr.ru
В возрасте 40 лет умер российский актёр Михаил Демчук, снимавшийся в фильмах «Тур с Иванушками», «Майор Гром» и «Полярный-2». Об этом сообщает портал «Кино-Театр.ру».
«Демчук скончался 16 октября», — говорится на сайте портала.
Михаил Демчук родился 13 августа 1984 года. Он активно начал сниматься в фильмах и сериалах с 2017 года, за плечами артиста — свыше 40 ролей. На момент смерти актёр участвовал в незавершённом фильме «Шаман». Причины его смерти не раскрываются.
Ранее сообщалось о смерти актёра Юрия Пономаренко, который сыграл в «Глухаре» и «Карпове». По нашим данным, он случайно упал и разбил голову у себя дома. Мужчина злоупотреблял алкоголем, в последние месяцы много пил. Ему было всего 49 лет.