Актёр из «Майора Грома» и «Тура с Иванушками» умер в 40 лет

В возрасте 40 лет умер российский актёр Михаил Демчук, снимавшийся в фильмах «Тур с Иванушками», «Майор Гром» и «Полярный-2». Об этом сообщает портал «Кино-Театр.ру».

Михаил Демчук родился 13 августа 1984 года. Он активно начал сниматься в фильмах и сериалах с 2017 года, за плечами артиста — свыше 40 ролей. На момент смерти актёр участвовал в незавершённом фильме «Шаман». Причины его смерти не раскрываются.