Актёр из сериала «Сваты» трагически погиб в возрасте 48 лет

Трагически погиб актёр из сериала «Сваты» Максим Шпаковский, ему было 48 лет. О его гибели сообщил в телеграм-канале Драматический театр Черноморского флота РФ им. Б. Лавренёва в Севастополе, на сцене которого артист работал долгие годы.

«Прошлой ночью трагически ушёл из жизни наш товарищ, актёр, многие годы служивший в Театре Флота, — Максим Александрович Шпаковский. 10 ноября ему исполнилось бы 49 лет», — говорится в тексте.

По данным СМИ, 25 октября Шпаковский попал в ДТП и был доставлен в больницу с тяжёлыми травмами, спасти его не удалось. Севастопольским зрителям актёр известен по спектаклям «Женитьба», «Рыцарские страсти», «Ты нужен морю», «Капитанская дочка». Также на счету Шпаковского более 40 ролей в российских сериалах, в том числе он сыграл бандита в четвёртом сезоне «Сватов».