«Будто моя душа умерла вместе с ним»: Натали обратилась за помощью к психологам после смерти мужа
Regions: Певицу Наталью Рудину после смерти мужа спасают психологи
Натали. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / natali_star74
После смерти мужа исполнительница хитов «Ветер с моря дул», «Черепашка по имени Наташка» и «О боже, какой мужчина!» Наталья Рудина перестала давать интервью, концерты и даже ходить на светские мероприятия. Натали поделилась, что весь год она болела и по крупицам собирала силы. Певица была вынуждена обратиться за помощью к психологам, чтобы пережить трагедию.
«В связи со смертью мужа мой мир рухнул. Я потеряла в его лице и любимого человека, и отца своих детей, и продюсера, и друга… Будто моя душа умерла вместе с ним. <...> У меня нет сил ни на интервью, ни на заботу о своей внешности, ни на встречи с друзьями… Очень тяжело. Я обратилась к психологам за помощью», — призналась Рудина «Экспресс газете».
Напомним, что Александр Рудин и Натали прожили в браке счастливые 32 года. 53-летний супруг российской певицы ушёл из жизни в июле 2023 года. Артистка рассказала, что её муж умер из-за осложнений после перенесённого ковида. Натали также обратилась к поклонникам после смерти продюсера и пообещала выступать.