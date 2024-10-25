«Будто моя душа умерла вместе с ним»: Натали обратилась за помощью к психологам после смерти мужа

После смерти мужа исполнительница хитов «Ветер с моря дул», «Черепашка по имени Наташка» и «О боже, какой мужчина!» Наталья Рудина перестала давать интервью, концерты и даже ходить на светские мероприятия. Натали поделилась, что весь год она болела и по крупицам собирала силы. Певица была вынуждена обратиться за помощью к психологам, чтобы пережить трагедию.

«В связи со смертью мужа мой мир рухнул. Я потеряла в его лице и любимого человека, и отца своих детей, и продюсера, и друга… Будто моя душа умерла вместе с ним. <...> У меня нет сил ни на интервью, ни на заботу о своей внешности, ни на встречи с друзьями… Очень тяжело. Я обратилась к психологам за помощью», — призналась Рудина «Экспресс газете».