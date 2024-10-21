Железная дева плачет: В Iron Maiden простились с Полом Ди'Анно
Iron Maiden: Вклад Пола Ди'Анно в творчество огромен и помог нам найти путь
Стив Харрис и Пол Ди’Анно. Обложка © X / IronMaiden
Культовый британский хэви-метал коллектив Iron Maiden выразил соболезнования в связи со смертью их первого вокалиста Пола Ди'Анно. Публикация появилась на странице группы в социальной сети X.
«Мы все глубоко опечалены известием о том, что сегодня скончался Пол Ди’Анно. Вклад Пола в [творчество] Iron Maiden был огромен и помог нам найти тот путь, по которому мы идём уже почти пять десятилетий. Его новаторскую роль фронтмена и вокалиста на наших живых выступлениях и первых двух альбомах будем с теплом вспоминать и мы, и наши поклонники по всему миру», — говорится в сообщении.
Бас-гитарист и лидер коллектива Стив Харрис добавил, что скорбит по умершему товарищу. Он напомнил, что общался с Полом совсем недавно, они любили обсуждать провалы и успехи футбольного клуба «Вест Хэм». По его словам, Ди’Анно продолжал выступать с концертами и оставался с поклонниками до последнего.
«Нам всем будет его не хватать. Покойся с миром, приятель», — добавил Харрис.
Коллектив Iron Maiden появился в 1975 году и считается основателем новой волны британского хэви-метала. Первые концерты коллектива проходила в пабах, а впоследствии группа собирала гигантские залы по всему миру. Состав много раз менялся. В частности, первый вокалист коллектива Ди’Анно покинул состав из-за серьёзных проблем с наркотиками. На текущий момент продано более 100 миллионов копий альбомов Iron Maiden.
Напомним, что о смерти Пола Ди'Анно на 67-м году жизни стало известно сегодня. Печальную новость подтвердили родные певца. В последние годы у артиста сильно ухудшилось здоровье и он вынужден был передвигаться на инвалидном кресле, но несмотря на это дал свыше сотни концертов с начала 2023 года.