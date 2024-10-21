Умер экс-вокалист легендарной группы Iron Maiden Пол Ди'Анно

Экс-вокалист знаменитой группы Iron Maiden Пол Ди'Анно умер в возрасте 66 лет. Об этом сообщила его семья, передаёт Daily Mail. Он скончался у себя дома в Солсбери.

«От имени его семьи Conquest Music с прискорбием подтверждает смерть Пола Эндрюса, известного как Пол Ди'Анно», — говорится в сообщении.

Ранее музыкант признавался, что у него есть проблемы с наркотиками. Он утверждал, что зависимость была настолько серьёзной, что он «употреблял без перерыва, круглосуточно, каждый день». Именно из-за этого артист решил покинуть группу.

Пол Ди'Анно родился в 1958 году в Чингфорде, Восточный Лондон. Он стал известен как вокалист группы Iron Maiden в период с 1978 по 1981 год. После своего ухода из коллектива в 1981 году, Ди'Анно продолжил музыкальную карьеру с группами Battlezone и Killers, а также выпустил несколько сольных альбомов. У него были серьёзные проблемы со здоровьем, из-за которых он передвигался в инвалидной коляске. Тем не менее, начиная с 2023 года, он провёл более 100 концертов.