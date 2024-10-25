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25 октября, 12:21

Умер режиссёр сериала «Улицы разбитых фонарей»

Режиссёр сериала «Улицы разбитых фонарей» Москвитин умер в возрасте 71 года

Игорь Москвитин. Фото © Высшая школа режиссёров и сценаристов

Игорь Москвитин. Фото © Высшая школа режиссёров и сценаристов

Режиссёр и сценарист Игорь Москвитин скончался на 72-м году жизни. Об этом рассказали в Высшей школе режиссёров и сценаристов, где он проводил лекции для студентов. Причины смерти не раскрываются.

«Сегодня мы все — студенты, преподаватели, администрация ВШРиС скорбим и прощаемся с мастером Игорем Витальевичем Москвитиным. Непросто даётся понимание, что профессионалы старой гвардии кинематографистов покидают нас», — говорится в сообщении.

Во многом благодаря Москвитину свет увидел культовый российский сериал «Улицы разбитых фонарей». Он снял несколько десятков эпизодов, а также с первого сезона занимался написанием сценария.

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Владимир Озеров
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