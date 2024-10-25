Умер режиссёр сериала «Улицы разбитых фонарей»

Режиссёр и сценарист Игорь Москвитин скончался на 72-м году жизни. Об этом рассказали в Высшей школе режиссёров и сценаристов, где он проводил лекции для студентов. Причины смерти не раскрываются.

«Сегодня мы все — студенты, преподаватели, администрация ВШРиС скорбим и прощаемся с мастером Игорем Витальевичем Москвитиным. Непросто даётся понимание, что профессионалы старой гвардии кинематографистов покидают нас», — говорится в сообщении.

Во многом благодаря Москвитину свет увидел культовый российский сериал «Улицы разбитых фонарей». Он снял несколько десятков эпизодов, а также с первого сезона занимался написанием сценария.