Умер режиссёр сериала «Улицы разбитых фонарей»
Режиссёр сериала «Улицы разбитых фонарей» Москвитин умер в возрасте 71 года
Игорь Москвитин. Фото © Высшая школа режиссёров и сценаристов
Режиссёр и сценарист Игорь Москвитин скончался на 72-м году жизни. Об этом рассказали в Высшей школе режиссёров и сценаристов, где он проводил лекции для студентов. Причины смерти не раскрываются.
«Сегодня мы все — студенты, преподаватели, администрация ВШРиС скорбим и прощаемся с мастером Игорем Витальевичем Москвитиным. Непросто даётся понимание, что профессионалы старой гвардии кинематографистов покидают нас», — говорится в сообщении.
Во многом благодаря Москвитину свет увидел культовый российский сериал «Улицы разбитых фонарей». Он снял несколько десятков эпизодов, а также с первого сезона занимался написанием сценария.
Ранее в столице Аргентины погиб певец из известной группы One Direction Лиам Пейн. Его тело нашли на земле возле окна его номера в отеле. По предварительным данным, он в состоянии наркотического опьянения и разгромил свою команту перед смертью.