Медведев: Трамп не любит тратить деньги на приживалок, а Украина — в их числе

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил Украину, что объявивший о своей победе кандидат в президенты США Дональд Трамп не любит тратить деньги на «прихлебателей и приживалок». Соответствующий пост появился в Телеграм-канале российского политика в среду, 6 ноября.

Он отметил, что Трамп — «бизнесмен до мозга костей», а это качество, убеждён Медведев, определённо полезно для России.

«Он смертельно не любит тратить деньги на разных прихлебателей и приживалок – на придурковатых союзничков, на дурные благотворительные прожекты и на прожорливые международные организации. Токсичная бандеровская Украина в этом же ряду», — написал он.