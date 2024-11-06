Медведев: Трамп не любит тратить деньги на приживалок, а Украина — в их числе
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил Украину, что объявивший о своей победе кандидат в президенты США Дональд Трамп не любит тратить деньги на «прихлебателей и приживалок». Соответствующий пост появился в Телеграм-канале российского политика в среду, 6 ноября.
Он отметил, что Трамп — «бизнесмен до мозга костей», а это качество, убеждён Медведев, определённо полезно для России.
«Он смертельно не любит тратить деньги на разных прихлебателей и приживалок – на придурковатых союзничков, на дурные благотворительные прожекты и на прожорливые международные организации. Токсичная бандеровская Украина в этом же ряду», — написал он.
Свой пост Медведев сопроводил гифкой, на которой Трамп с фирменной ухмылкой поднимает большой палец вверх в знак одобрения.
Выборы президента США состоялись 5 ноября. Главная борьба за Овальный кабинет разгорелась между вице-президентом, кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис, и бывшим президентом-республиканцем Дональдом Трампом. Трамп уже объявил о своей победе, выступая перед своими сторонниками во Флориде.
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