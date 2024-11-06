Главное о выборах в США к этому часу: предварительные итоги, прогнозы и инсайды

В США продолжается голосование на президентских выборах, на закрытых избирательных участках уже идёт подсчёт голосов. При этом, ведущие американские СМИ уже публикуют первые итоги выборов. Что известно о выборах к этому часу — в материале Life.ru.

По информации американских СМИ, исход выборов определён по крайней мере в 18 штатах, а также в столичном округе Колумбия. Между тем, идёт активная борьба за голоса выборщиков: по последним данным, кандидат от республиканцев Дональд Трамп заручился поддержкой более половины от необходимых для победы 270 голосов выборщиков. Как сообщает телеканал Fox News, республиканец уже получил 196 голосов, его соперница демократ Камала Харрис — 112. Тем временем NYT прогнозирует победу Трампа на выборах в США с 72% вероятностью.

По информации телеканала, бывший хозяин Белого дома побеждает во Флориде, Индиане, Кентукки, Западной Вирджинии, Миссисипи, Миссури, Алабаме, Оклахоме, Теннесси, Южной Каролине, а также Арканзасе.

Представительница Демократической партии Харрис на данный момент лидирует в Вермонте, Иллинойсе, Массачусетсе, Мэриленде, Нью-Джерси, Коннектикуте и Род-Айленде, а также в столичном округе Колумбия.

Текущие выборы проходят достаточно спокойно, о крупных происшествиях пока не сообщалось. Однако известно о ряде инцидентов. Например, у Капитолия полиция задержала подозрительного мужчину, который пах бензином. При себе у него была газовая горелка и сигнальная ракета. В США также арестовали мужчину, угрожавшего массовой стрельбой в случае победы Трампа.

Не забыли американцы упомянуть о неком российском влиянии, естественно, бездоказательно. Так, на выборах в Джорджии пять избирательных участков получили ложные сообщения о минировании. Госсекретарь штата Брэд Раффенспергер заявил, что угрозы могли исходить из России. Фактами свои предположения он не подкрепил. Всего на выборах в США было зафиксировано около 30 сообщений с угрозами о ложном минировании, некоторые участки пришлось эвакуировать. ФБР молниеносно нашло в этом «российский след». Там заявили, что угрозы якобы приходили с электронных почт с российскими доменами.

Если бы американские специалисты уделяли столько внимания не поискам российских следов, а технической оснащённости на выборах, избирательной комиссии города Милуоки в штате Висконсин наверняка не пришлось бы пересчитывать 31 тысячу бюллетеней. Дело в том, что там сломались машины для голосования и теперь сотрудникам избирательных комиссий предстоит большая работа.

Кстати, о ненадёжности этих машин заранее предупреждал предприниматель Илон Маск, который уже выполнил свой гражданский долг. Он проголосовал в Техасе и анонсировал поездку во Флориду. Там он будет следить за итогами кампании вместе с кандидатом на высший государственный пост Дональдом Трампом и другими сторонниками Республиканской партии.