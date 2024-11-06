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6 ноября, 01:16

Обнародованы результаты выборов после закрытия первых участков в США

AP: Дональд Трамп лидирует с большим отрывом в штатах Индиана и Кентукки

В США закрылись первые избирательные участки в штатах Индиана и Кентукки, и уже известны предварительные результаты. Согласно данным Associated Press (AP), там лидирует кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп.

По информации агентства, в Индиане республиканец заручился поддержкой 71,5% избирателей, а демократка получила 26,7%. В Кентукки Трамп получил 63,4%, у Харрис – 35,5%. Стоит отметить, что цифры являются неофициальными и могут отличаться от итоговых результатов, которые будут известны после подсчёта всех бюллетеней.

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Напомним, выборы президента США начались 5 ноября. От демократов кандидатом выступает Камала Харрис, её соперник — республиканец Дональд Трамп. Некоторые избирательные участки уже закрылись, там идёт подсчёт голосов. Предварительные итоги станут известны 6 ноября. Опросы показывают, что Трамп опережает Харрис в большинстве колеблющихся штатов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Оксана Попова
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