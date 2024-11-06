Обнародованы результаты выборов после закрытия первых участков в США

В США закрылись первые избирательные участки в штатах Индиана и Кентукки, и уже известны предварительные результаты. Согласно данным Associated Press (AP), там лидирует кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп.

По информации агентства, в Индиане республиканец заручился поддержкой 71,5% избирателей, а демократка получила 26,7%. В Кентукки Трамп получил 63,4%, у Харрис – 35,5%. Стоит отметить, что цифры являются неофициальными и могут отличаться от итоговых результатов, которые будут известны после подсчёта всех бюллетеней.