Опросы показали лидера выборов в США в колеблющихся штатах

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп опережает демократку камалу Харрис в большинстве колеблющихся штатов. Об этом свидетельствуют данные агрегатора опросов RealClearPolitics.

Указано, что республиканец опережает Харрис на 2,8% в Аризоне, на 1,3 % в Джорджии, на 1,2 % в Северной Каролине, на 0,6 % в Неваде и на 0,4% в Пенсильвании. Отстаёт Трамп лишь в двух штатах — Мичигане и Висконсине.