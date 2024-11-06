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5 ноября, 23:30

Опросы показали лидера выборов в США в колеблющихся штатах

RealClearPolitics: Трамп опережает Харрис в большинстве колеблющихся штатов

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп опережает демократку камалу Харрис в большинстве колеблющихся штатов. Об этом свидетельствуют данные агрегатора опросов RealClearPolitics.

Указано, что республиканец опережает Харрис на 2,8% в Аризоне, на 1,3 % в Джорджии, на 1,2 % в Северной Каролине, на 0,6 % в Неваде и на 0,4% в Пенсильвании. Отстаёт Трамп лишь в двух штатах — Мичигане и Висконсине.

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Напомним, очередные всеобщие выборы президента США начались 5 ноября. От Демпартии кандидатом выступает Камала Харрис, её соперник — республиканец Дональд Трамп. В Кремле ранее заявляли, что исход выборов в США не принципиален для России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Оксана Попова
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