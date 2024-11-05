Песков рассказал Life.ru, важен ли РФ исход выборов в США

Для РФ не принципиален итог выборов президента США, которые стартовали сегодня, 5 ноября. Об этом специальному корреспонденту Life.ru Александру Юнашеву заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков — об итогах выборов президента США. Видео © Life.ru

«Никакой принципиальности [в итогах нет]», — сказал представитель Кремля.