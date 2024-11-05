Песков рассказал Life.ru, важен ли РФ исход выборов в США
Песков: Для России не принципиален итог выборов президента США
Для РФ не принципиален итог выборов президента США, которые стартовали сегодня, 5 ноября. Об этом специальному корреспонденту Life.ru Александру Юнашеву заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков — об итогах выборов президента США. Видео © Life.ru
«Никакой принципиальности [в итогах нет]», — сказал представитель Кремля.
Напомним, президентские выборы в США стартовали 5 ноября. Кандидатом от республиканцев выступит экс-лидер Штатов Дональд Трамп, а от демократов — нынешняя вице-президент Камала Харрис. На первом открывшемся участке оба политика получили равное количество голосов.
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