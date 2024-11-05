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5 ноября, 11:16

Песков рассказал Life.ru, важен ли РФ исход выборов в США

Песков: Для России не принципиален итог выборов президента США

Для РФ не принципиален итог выборов президента США, которые стартовали сегодня, 5 ноября. Об этом специальному корреспонденту Life.ru Александру Юнашеву заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков — об итогах выборов президента США. Видео © Life.ru

«Никакой принципиальности [в итогах нет]», — сказал представитель Кремля.

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Напомним, президентские выборы в США стартовали 5 ноября. Кандидатом от республиканцев выступит экс-лидер Штатов Дональд Трамп, а от демократов — нынешняя вице-президент Камала Харрис. На первом открывшемся участке оба политика получили равное количество голосов.

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Life.ru

Матвей Константинов
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