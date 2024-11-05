Песков: Президентские выборы в Молдавии не назвать честными, были манипуляции
Прошедшие в Молдавии президентские выборы сложно назвать честными и демократическими. Во время избирательного процесса было немало манипуляций. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Эти выборы не были ни демократическими, ни честными. И они были полны манипуляций, избирательных манипуляций», — указал представитель Кремля.
При этом, как заявил пресс-секретарь, сотни тысяч молдаван остались без права голоса, что могло существенно повлиять на итоговый результат. Песков отметил, что не были учтены граждане, проживающие на территории РФ. Это обстоятельство и не позволяет считать выборы чистыми.
Также Песков отметил, что среди жителей Приднестровья множество жителей не склонны поддерживать нынешние власти Молдавии. Руководству страны следует всерьёз озаботиться данным обстоятельством.
«Это проблема, требующая серьёзных усилий, но исключительно опираясь на конструктивный подход, дефицит которого мы наблюдаем сейчас», — сказал представитель Кремля.
Напомним, что второй тур выборов президента в Молдавии прошёл 3 ноября. После обработки всех протоколов победила действующая глава государства Майя Санду, набравшая 55,33% голосов. Бывший генпрокурор Александр Стояногло получил 44,67%, хотя внутри страны его поддержали 51,19% избирателей, а Санду — 48,81%. Партия социалистов Молдавии (ПСРМ) отказалась признать результаты.
Life.ru