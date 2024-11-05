Прошедшие в Молдавии президентские выборы сложно назвать честными и демократическими. Во время избирательного процесса было немало манипуляций. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Эти выборы не были ни демократическими, ни честными. И они были полны манипуляций, избирательных манипуляций», — указал представитель Кремля.

При этом, как заявил пресс-секретарь, сотни тысяч молдаван остались без права голоса, что могло существенно повлиять на итоговый результат. Песков отметил, что не были учтены граждане, проживающие на территории РФ. Это обстоятельство и не позволяет считать выборы чистыми.

Также Песков отметил, что среди жителей Приднестровья множество жителей не склонны поддерживать нынешние власти Молдавии. Руководству страны следует всерьёз озаботиться данным обстоятельством.