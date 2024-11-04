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3 ноября, 22:49

Стали известны результаты президентских выборов внутри Молдавии

Стояногло выиграл выборы на территории Молдавии с 51,19%, у Санду — 48,81%

Президент Молдавии Майя Санду и экс-генпрокурор Молдавии Александр Стояногло. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dan Morar / / Александр Стояногло | Alexandr Stoianoglo

Президент Молдавии Майя Санду и экс-генпрокурор Молдавии Александр Стояногло. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dan Morar / / Александр Стояногло | Alexandr Stoianoglo

После подсчёта 100% бюллетеней на президентских выборах внутри Молдавии побеждает экс-генпрокурор республики Александр Стояногло. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) страны сообщает, что он набрал 51,19%.

Действующий лидер страны Майя Санду проигрывает выборы на территории страны: в Молдавии за неё проголосовали 48,81%. Сейчас идёт подсчёт голосов избирателей за рубежом. По данным 95,54% протоколов на зарубежных участках, там президент Молдавии набрала 52,11%, у Стояногло — 47,89%. Итоговые результаты выборов будут обнародованы ЦИК республики после подсчёта всех голосов.

Напомним, утром 3 ноября по всей Молдавии открылись участки для голосования во втором туре выборов президента. ЦИК республики уже принял решение признать выборы состоявшимися. В данный момент идёт подсчёт голосов. Первый тур выборов состоялся 20 октября. Действующий президент Майя Санду тогда набрала 42,49% голосов. Второе место занял экс-генпрокурор республики Александр Стояногло с 25,95% голосов.

Стояногло победил в Гагаузии и Приднестровье по итогам голосования на выборах
Стояногло победил в Гагаузии и Приднестровье по итогам голосования на выборах
Оксана Попова
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