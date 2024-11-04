Стали известны результаты президентских выборов внутри Молдавии

После подсчёта 100% бюллетеней на президентских выборах внутри Молдавии побеждает экс-генпрокурор республики Александр Стояногло. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) страны сообщает, что он набрал 51,19%.

Действующий лидер страны Майя Санду проигрывает выборы на территории страны: в Молдавии за неё проголосовали 48,81%. Сейчас идёт подсчёт голосов избирателей за рубежом. По данным 95,54% протоколов на зарубежных участках, там президент Молдавии набрала 52,11%, у Стояногло — 47,89%. Итоговые результаты выборов будут обнародованы ЦИК республики после подсчёта всех голосов.