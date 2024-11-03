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3 ноября, 12:41

ЦИК: Явка во втором туре выборов в Молдавии к 13:00 достигла почти 30%

Во втором туре президентских выборов в Молдавии явка на 13:00 мск составляет 29,66%. Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики. Успели проголосовать 850 тысяч человек.

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Напомним, ранним утром по всей Молдавии открылись участки для голосования во втором туре выборов президента. Пункт разместили и в посольстве страны в Москве. С 4 часов туда стоит очередь из сотен молдаван, которые хотят прервать время Майи Санду у руля страны. Первый тур президентских выборов состоялся 20 октября. Санду набрала 42,49% голосов. Второе место занял экс-генпрокурор республики Александр Стояногло с 25,95% голосов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dan Morar

Николай Рюмин
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