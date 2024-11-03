Мороз и танцы: Молдаване выстроились в очередь, чтобы проголосовать на выборах президента в Москве

По всей Молдавии открылись участки для голосования на втором туре выборов президента. Гражданам предстоит избрать лидера на следующие четыре года.

Очередь в молдавское посольство. Видео © Telegram / Zvezdanews

Один из пунктов голосования открылся в посольстве в Москве. С раннего утра там занимают очередь сотни молдаван. Людям нестрашна плохая погода и снег. В ожидании избиратели танцуют и поют народные песни, несмотря на морозную погоду.

«Погода нам не помеха, я приехала, потому что хочу, чтобы в Молдавии всё было хорошо, чтобы люди жили по-человечески, а не то, что сейчас творит Майя Санду. Я не могу ни деньги переслать, ни сама поехать, потому что какие-то запреты», — рассказала РИА «Новости» одна из участниц голосования.

Граждане считают дискриминацией открытие лишь двух участков в России. По данным на 9:30 мск, явка на выборах составила 3,61 процента.

Супружеская пара, фермеры из Молдавии, стоя в очереди, согревается горячим кофе, который выдают волонтеры из кафе рядом, признается, что люди в Молдавии надеются на Бога. Они уверяют, что раньше верили Санду, но она обманула народ. Молдавская пенсионерка Кристина Чеботарь призывает избавить народ «от чумы» и отправить Майу «в добрый путь». В беседе с корреспондентом ТАСС жительница скандирует: «чемодан, вокзал, Европа»!