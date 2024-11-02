Призыв граждан Молдавии к правильному выбору на втором туре выборов со стороны президента Франции Эмманюэля Макрона — это процесс вмешательства Европы в дела страны. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

«Макрон публично и официально призвал молдаван проголосовать во втором туре президентских выборов в воскресенье за проевропейского кандидата Майю Санду, но вмешательство всё равно «российское», — возмущается Филиппо попыткам списать все грехи на Москву.

Европа частенько и безосновательно обвиняет Россию в тех делах, которыми сама занимается, объяснил он. По словам Филиппо, в действительности именно евроглобалисты систематически вмешиваются в выборы с помощью коррупции и обмана. Он призвал открыть людям глаза.