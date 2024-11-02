Макрон угодил в крупный скандал из-за «российского» обращения к народу Молдавии
Филиппо: Обращение Макрона к молдаванам означает вмешательство Европы в выборы
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1
Призыв граждан Молдавии к правильному выбору на втором туре выборов со стороны президента Франции Эмманюэля Макрона — это процесс вмешательства Европы в дела страны. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.
«Макрон публично и официально призвал молдаван проголосовать во втором туре президентских выборов в воскресенье за проевропейского кандидата Майю Санду, но вмешательство всё равно «российское», — возмущается Филиппо попыткам списать все грехи на Москву.
Европа частенько и безосновательно обвиняет Россию в тех делах, которыми сама занимается, объяснил он. По словам Филиппо, в действительности именно евроглобалисты систематически вмешиваются в выборы с помощью коррупции и обмана. Он призвал открыть людям глаза.
До этого Макрон в соцсети X обратился к гражданам Молдавии и заявил, что второй тур выборов является решающим и для Европы, в том числе. Также президент Франции пожелал жителям страны мужества и надежды.
Напомним, что победителя после первого тура голосования в Молдавии не определили. Вместе с нынешним лидером Майей Санду, набравшей 42,49% голосов, за пост президента будет бороться бывший генпрокурор Александр Стояногло. В первом туре он набрал 25,95%. В этот же период в стране проходил референдум о вступлении в ЕС. Сторонники европейского пути получили на 0,7 процентного пункта больше голосов, чем противники. Санду говорит, что путь евроинтеграции был избран, поскольку иностранные инвесторы не хотят вкладываться в Молдавию.