Санду раскрыла меркантильную причину своего стремления затянуть Молдавию в ЕС

Зарубежные инвесторы не спешат нести свои деньги в молдавский бизнес, так как страна не является частью Евросоюза. Такую причину экономических проблем озвучила баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии Майя Санду во время дебатов.

«Внешний долг на том же уровне, что и был в 2020 году. Мы смогли принести деньги в страну, запустить проекты, привлечь инвестиции. Инвесторы говорят, что у нас война на границе, поэтому предлагают вернуться с предложением, когда Молдавия станет частью ЕС. Нам говорят, что их инвестиции будут в безопасности, когда мы будем в ЕС», — объяснила она.

Соперник Санду по предвыборной гонке Александр Стояногло напомнил ей, что внешний долг республики скоро вырастет вдвое в сравнении с показателями 2021 года. По его словам, как раз ЕС загоняет страну в экономическую кабалу.