ЦИК Молдавии утвердил результаты референдума о вступлении в ЕС

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии утвердила результаты референдума о вступлении страны в Европейский Союз, прошедшего 20 октября. Сторонники евроинтеграции получили на 0,7 процентного пункта больше голосов, чем противники. Это решение было озвучено на заседании, которое транслировалось пресс-службой ЦИК.

Председатель комиссии Анжелика Караман сообщила, что явка на конституционном референдуме соответствовала необходимым условиям. За евроинтеграцию проголосовали 749 719 избирателей, в то время как против высказались 739 155 человек. Всего было признано действительными 1 488 874 бюллетеня.

Протокол подсчёта голосов и отчёт о проведении референдума будут отправлены в Конституционный суд для утверждения.