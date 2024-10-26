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25 октября, 22:42

ЦИК Молдавии утвердил результаты референдума о вступлении в ЕС

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии утвердила результаты референдума о вступлении страны в Европейский Союз, прошедшего 20 октября. Сторонники евроинтеграции получили на 0,7 процентного пункта больше голосов, чем противники. Это решение было озвучено на заседании, которое транслировалось пресс-службой ЦИК.

Председатель комиссии Анжелика Караман сообщила, что явка на конституционном референдуме соответствовала необходимым условиям. За евроинтеграцию проголосовали 749 719 избирателей, в то время как против высказались 739 155 человек. Всего было признано действительными 1 488 874 бюллетеня.

Протокол подсчёта голосов и отчёт о проведении референдума будут отправлены в Конституционный суд для утверждения.

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Напомни, первый тур президентских выборов в Молдавии, прошедший в один день с референдумом, не определил победителя. Действующий лидер Майя Санду получила 42,49% голосов. Вместе с ней за пост лидера страны во втором туре будет бороться бывший генпрокурор Александр Стояногло, набравший в первом туре 25,95% голосов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Tatohra

Артём Гапоненко
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