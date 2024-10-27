Санду попыталась оправдаться за введение санкций против России

Майя Санду, баллотирующаяся на второй президентский срок в Молдавии, отметила, что республике пришлось ввести санкции против России, чтобы избежать рисков оказаться под ограничениями международного сообщества, особенно в сферах экономики и банковской системы.

«Молдавия применила санкции, иначе вся бы наша банковская система и сферы экономики тоже подверглись бы санкциям. Нашим экономическим агентам нужна банковская система, которая будет частью мировой системы, а не будет в изоляции», — сказала Санду на дебатах.

Оппонент Санду на втором туре президентских выборов, Александр Стояногло, заявил, что её решение ввести санкции против России привело к тому, что граждане республики потеряли доступ к выгодным рынкам и недорогим источникам энергии.

Ранее Санду заявила, что зарубежные инвесторы не спешат нести свои деньги в молдавский бизнес, так как страна не является частью Евросоюза. Стояногло напомнил ей, что внешний долг республики скоро вырастет вдвое в сравнении с показателями 2021 года.