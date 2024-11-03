Глава Гагаузии проголосовала против диктатуры Санду на выборах в Молдавии

Глава Гагаузии (автономного образования в составе Молдавии) Евгения Гуцул проголосовала во втором туре президентских выборов. По словам политика, она категорически против диктатуры и преследования оппозиции.

«Во втором туре президентских выборов я проголосовала против диктатуры и преследования оппозиции, против запугивания несогласных и цензуры в СМИ и социальных сетях», — написала Гуцул в телеграм-канале.

Она также призвала соотечественников исполнить свой гражданский долг и прийти на избирательные участки. Как подчеркнула Гуцул, на проходящих выборах каждый голос способен изменить будущее Молдавии.