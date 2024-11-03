Глава Гагаузии проголосовала против диктатуры Санду на выборах в Молдавии
Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что проголосовала против диктатуры Санду
Евгения Гуцул голосует во втором туре выборов. Обложка © Telegram / evgheniagutul
Глава Гагаузии (автономного образования в составе Молдавии) Евгения Гуцул проголосовала во втором туре президентских выборов. По словам политика, она категорически против диктатуры и преследования оппозиции.
«Во втором туре президентских выборов я проголосовала против диктатуры и преследования оппозиции, против запугивания несогласных и цензуры в СМИ и социальных сетях», — написала Гуцул в телеграм-канале.
Она также призвала соотечественников исполнить свой гражданский долг и прийти на избирательные участки. Как подчеркнула Гуцул, на проходящих выборах каждый голос способен изменить будущее Молдавии.
Напомним, сегодня утром по всей Молдавии открылись участки для голосования во втором туре выборов президента. Пункт разместили и в посольстве страны в Москве. С 4 часов туда стоит очередь из сотен неравнодушных, которые хотят закончить время Майи Санду у руля страны. Первый тур президентских выборов состоялся 20 октября. Санду набрала 42,49% голосов. Второе место занял экс-генпрокурор республики Александр Стояногло с 25,95% голосов.