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3 ноября, 09:54

Наблюдатели на выборах президента Молдавии зафиксировали более 100 нарушений

С начала второго тура выборов президента Молдавии в организацию Promo-LEX поступил 141 сигнал о нарушениях. Большая часть избирателей столкнулась с техничскими проблемами.

«Наша команда обработала 141 дело со статусом инцидента, из которых в 109 подтвердилось нарушение», — заявил на брифинге ее руководитель Николай Панфил.

В почти четверти случаев повреждали урну для бюллетеней, также нарушалась тайна голосования. Кто-то из голосовавших делал фото бланка и демонстрировал свой выбор, а на ряде пунктов велась активная агитация. Promo-LEX доставили наблюдателей в 614 участков и запустили 89 мобильных групп для наблюдения. Панфил отметил, что много административного ресурса работает на нынешнего лидера Майю Санду.

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Недавно по всей Молдавии открылись участки для голосования на втором туре выборов президента. Пункт разместили и в посольстве страны в Москве. С 4 часов туда стоит очередь из сотен неравнодушных, которые хотят закончить время Майи Санду у руля страны. Её бывший оппонент Александр Стояногло уже отдал голос за перемены в стране.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / S.Aymonier

Николай Рюмин
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