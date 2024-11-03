Наблюдатели на выборах президента Молдавии зафиксировали более 100 нарушений
С начала второго тура выборов президента Молдавии в организацию Promo-LEX поступил 141 сигнал о нарушениях. Большая часть избирателей столкнулась с техничскими проблемами.
«Наша команда обработала 141 дело со статусом инцидента, из которых в 109 подтвердилось нарушение», — заявил на брифинге ее руководитель Николай Панфил.
В почти четверти случаев повреждали урну для бюллетеней, также нарушалась тайна голосования. Кто-то из голосовавших делал фото бланка и демонстрировал свой выбор, а на ряде пунктов велась активная агитация. Promo-LEX доставили наблюдателей в 614 участков и запустили 89 мобильных групп для наблюдения. Панфил отметил, что много административного ресурса работает на нынешнего лидера Майю Санду.
Недавно по всей Молдавии открылись участки для голосования на втором туре выборов президента. Пункт разместили и в посольстве страны в Москве. С 4 часов туда стоит очередь из сотен неравнодушных, которые хотят закончить время Майи Санду у руля страны. Её бывший оппонент Александр Стояногло уже отдал голос за перемены в стране.
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