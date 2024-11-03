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3 ноября, 09:02

Кандидат в президенты Молдавии Стояногло проголосовал во втором туре выборов

Стояногло на выборах. Обложка © Telegram / Александр Стояногло | Alexandr Stoianoglo

Стояногло на выборах. Обложка © Telegram / Александр Стояногло | Alexandr Stoianoglo

Кандидат в президенты Молдавии Александр Стояногло, отстранённый режимом Майи Санду с должности генерального прокурора, отдал голос на выборах. По словам политика, он выбрал «перемены».

«Я проголосовал <...> за свободную, стабильную, процветающую Молдову, в которой уважают всех граждан, вне зависимости от языка общения, национальности, возраста, религии, политических взглядов», — сказал Стояногло.

Кандидат отметил, что отдал голос за страну, которая «не будет стоять с протянутой рукой», а выберет путь развития вместе с Западом и Востоком.

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Недавно по всей Молдавии открылись участки для голосования на втором туре выборов президента. Пункт разместили и в посольстве страны в Москве. С раннего утра туда стоит очередь из сотен неравнодушных, которые хотят закончить время Майи Санду у руля страны.

Николай Рюмин
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