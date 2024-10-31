США и их союзников устраивает вариант, при котором президент Молдавии Майя Санду останется у руля на второй срок. Таким образом, Кишинёв будет продолжать политику интеграции страны в ЕС и НАТО. Об этом пишет пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

«Вашингтон и его союзники заинтересованы в переизбрании Санду на второй срок и продолжении Кишинёвом курса на форсированное сближение с ЕС и НАТО», — отметили в пресс-бюро.