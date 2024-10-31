СВР сообщила о заинтересованности США в переизбрании Санду президентом Молдавии
Майя Санду. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
США и их союзников устраивает вариант, при котором президент Молдавии Майя Санду останется у руля на второй срок. Таким образом, Кишинёв будет продолжать политику интеграции страны в ЕС и НАТО. Об этом пишет пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.
«Вашингтон и его союзники заинтересованы в переизбрании Санду на второй срок и продолжении Кишинёвом курса на форсированное сближение с ЕС и НАТО», — отметили в пресс-бюро.
В СВР обратили внимание и на то, что в ОБСЕ в неформальном порядке признают беспрецедентный уровень нарушений со стороны властей в ходе прошедшего первого тура президентских выборов в Молдавии и референдума по вопросу вступления страны в ЕС. В секретариате мировой организации уже сейчас уверены, что нарушения повторятся в ходе второго тура президентских выборов.
Напомним, что после первого тура голосования в Молдавии так и не удалось определить победителя. Вместе с нынешним лидером Майей Санду, набравшей 42,49% голосов, за пост президента будет бороться бывший генпрокурор Александр Стояногло, который набрал 25,95% в первом туре. В этот же период в стране проходил референдум о вступлении в ЕС. Сторонники европейского пути получили на 0,7 процентного пункта больше голосов, чем противники. Санду говорит, что путь евроинтеграции был избран, поскольку иностранные инвесторы не хотят вкладываться в Молдавию.