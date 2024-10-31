Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 октября, 08:11

СВР сообщила о заинтересованности США в переизбрании Санду президентом Молдавии

Майя Санду. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Майя Санду. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

США и их союзников устраивает вариант, при котором президент Молдавии Майя Санду останется у руля на второй срок. Таким образом, Кишинёв будет продолжать политику интеграции страны в ЕС и НАТО. Об этом пишет пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

«Вашингтон и его союзники заинтересованы в переизбрании Санду на второй срок и продолжении Кишинёвом курса на форсированное сближение с ЕС и НАТО», — отметили в пресс-бюро.

В СВР обратили внимание и на то, что в ОБСЕ в неформальном порядке признают беспрецедентный уровень нарушений со стороны властей в ходе прошедшего первого тура президентских выборов в Молдавии и референдума по вопросу вступления страны в ЕС. В секретариате мировой организации уже сейчас уверены, что нарушения повторятся в ходе второго тура президентских выборов.

Санду попыталась оправдаться за введение санкций против России
Санду попыталась оправдаться за введение санкций против России

Напомним, что после первого тура голосования в Молдавии так и не удалось определить победителя. Вместе с нынешним лидером Майей Санду, набравшей 42,49% голосов, за пост президента будет бороться бывший генпрокурор Александр Стояногло, который набрал 25,95% в первом туре. В этот же период в стране проходил референдум о вступлении в ЕС. Сторонники европейского пути получили на 0,7 процентного пункта больше голосов, чем противники. Санду говорит, что путь евроинтеграции был избран, поскольку иностранные инвесторы не хотят вкладываться в Молдавию.

Владимир Озеров
  • Новости
  • США
  • Молдова
  • Майя Санду
  • СВР РФ
  • ЕС
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar