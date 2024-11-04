Стояногло победил в Гагаузии и Приднестровье по итогам голосования на выборах

Экс-генпрокурор Молдавии Александр Стояногло лидирует во втором туре выборов главы республики в Гагаузии и в Приднестровье. Об этом свидетельствуют данные ЦИК республики после обработки большей части протоколов с избирательных участков в автономии.

Согласно данным ЦИК, уроженец Гагаузии получает у себя на родине 95% после обработки 92% голосов. Действующий лидер страны Майя Санду получила там лишь 4%. В Приднестровье после обработки 100% бюллетеней Стояногло получил 79%, у главы государства — 20,6%. Сейчас избирательные участки закрыты, идёт подсчёт голосов.