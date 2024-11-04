Стояногло победил в Гагаузии и Приднестровье по итогам голосования на выборах
Экс-генпрокурор Молдавии Александр Стояногло. Обложка © Telegram / Александр Стояногло | Alexandr Stoianoglo
Экс-генпрокурор Молдавии Александр Стояногло лидирует во втором туре выборов главы республики в Гагаузии и в Приднестровье. Об этом свидетельствуют данные ЦИК республики после обработки большей части протоколов с избирательных участков в автономии.
Согласно данным ЦИК, уроженец Гагаузии получает у себя на родине 95% после обработки 92% голосов. Действующий лидер страны Майя Санду получила там лишь 4%. В Приднестровье после обработки 100% бюллетеней Стояногло получил 79%, у главы государства — 20,6%. Сейчас избирательные участки закрыты, идёт подсчёт голосов.
Напомним, утром 3 ноября по всей Молдавии открылись участки для голосования во втором туре выборов президента. На данный момент ЦИК республики уже принял решение признать выборы состоявшимися. Первый тур выборов состоялся 20 октября. Действующий президент Майя Санду тогда набрала 42,49% голосов. Второе место занял экс-генпрокурор республики Александр Стояногло с 25,95% голосов.