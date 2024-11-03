В Молдавии завершилось голосование во втором туре выборов. По состоянию на 21:00 (22:00 мск) явка превысила 54%.

По информации ЦИК страны, в выборах приняли участие около 1,7 млн граждан. Явка составила 54,07%.

Напомним, утром 3 ноября по всей Молдавии открылись участки для голосования во втором туре выборов президента. На данный момент ЦИК республики уже принял решение признать выборы состоявшимися. Первый тур выборов состоялся 20 октября. Действующий президент Майя Санду тогда набрала 42,49% голосов. Второе место занял экс-генпрокурор республики Александр Стояногло с 25,95% голосов.