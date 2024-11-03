«Позор!»: Кишинёв пожадничал бюллетени для молдаван в Москве, избиратели на пределе

На одном из молдавских избирательных участков в Москве практически закончились бюллетени, хотя число желающих отдать свой голос продолжает увеличиваться. Собравшиеся крайне возмущены этим, их призывают идти на второй участок, где бюллетеней осталось чуть больше.

«Сообщаем вам, что в настоящий момент осталось 200 бюллетеней. Мы будем работать до окончания (до 22:00 по Москве. — Прим. Life.ru)», — заявил председатель избирательной комиссии перед несколькими сотнями прибывших.

Молдаване сопроводили его выступление возгласами недовольства. В частности, они кричат: «Позор» и «Долой Майю Санду!». Собравшиеся признать голосование недействительным. Тем временем у посольства Молдавии на Кузнецком мосту заметили усиление сил ОМОНа.