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3 ноября, 18:11

«Позор!»: Кишинёв пожадничал бюллетени для молдаван в Москве, избиратели на пределе

Молдаванам в Москве не хватило бюллетеней на выборах президента

На одном из молдавских избирательных участков в Москве практически закончились бюллетени, хотя число желающих отдать свой голос продолжает увеличиваться. Собравшиеся крайне возмущены этим, их призывают идти на второй участок, где бюллетеней осталось чуть больше.

«Сообщаем вам, что в настоящий момент осталось 200 бюллетеней. Мы будем работать до окончания (до 22:00 по Москве. — Прим. Life.ru)», — заявил председатель избирательной комиссии перед несколькими сотнями прибывших.

Молдаване сопроводили его выступление возгласами недовольства. В частности, они кричат: «Позор» и «Долой Майю Санду!». Собравшиеся признать голосование недействительным. Тем временем у посольства Молдавии на Кузнецком мосту заметили усиление сил ОМОНа.

Напомним, утром 3 ноября по всей Молдавии открылись участки для голосования во втором туре выборов президента. На данный момент ЦИК республики уже принял решение признать выборы состоявшимися. Явка превысила 52%, побив результат первого тура, который состоялся 20 октября. Действующий президент Майя Санду тогда набрала 42,49% голосов. Второе место занял экс-генпрокурор республики Александр Стояногло с 25,95% голосов.

В Молдавии вновь перекрыли мост, по которому едут избиратели из Приднестровья
В Молдавии вновь перекрыли мост, по которому едут избиратели из Приднестровья
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ТАСС / Михаил Терещенко

Наталья Демьянова
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