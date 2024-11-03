В Молдавии вновь перекрыли мост, по которому едут избиратели из Приднестровья

Полиция Молдавии заявила, что им поступило сообщение о минировании моста Рыбница-Резина. Именно по нему жители Приднестровья (ПМР) добираются до избирательных пунктов. Полиция попросила авторов провокаций воздержаться от подобных жестов.

По данным на18:30 (19:30 мск) явка на президентских выборах Молдавии достигла 51,7%, сообщили на сайте Центризбиркома. Проголосовали уже более 1,5 млн человек и это больше, чем в первом туре. За пост лидера страны борются действующий президент Молдавии Майя Санду и бывший генпрокурор Александр Стояногло. В первом туре выборов они получили по 42,49% и 25,95% соответственно.