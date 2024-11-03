Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 ноября, 13:30

Избиратели из Приднестровья не могут попасть в Молдавию из-за перекрытия моста

Движение по мосту Ливны — Резина, по которому многие избиратели из Приднестровья ехали на участки, чтобы проголосовать во втором туре президентских выборов в Молдавии, приостановлено из-за угрозы безопасности. Об этом сообщает пресс-служба полиции республики.

«Движение на соединительном мосту Рыбница — Резина прекращено на том основании, что в потоке людей находится человек, который не сотрудничает с полицией и держит подозрительный ящик, отказываясь раскрыть его содержимое», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время на выезде из Приднестровья образовалась огромная пробка. Полицейские досматривает все машины с приднестровскими номерами, пишут местные жители в соцсетях.

Напомним, сегодня утром по всей Молдавии открылись участки для голосования во втором туре выборов президента. Первый тур состоялся 20 октября. Действующий президент Майя Санду набрала 42,49% голосов. Второе место занял экс-генпрокурор республики Александр Стояногло с 25,95% голосов.

Самая высокая явка на выборах в Молдавии за рубежом зарегистрирована в Москве
Самая высокая явка на выборах в Молдавии за рубежом зарегистрирована в Москве
Обложка ©

Telegram / Полиция Республики Молдовы

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Молдавия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar