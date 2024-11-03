Самая высокая явка на выборах в Молдавии за рубежом зарегистрирована в Москве

Явка на выборах президента Молдавии в Москве приблизилась к 50%. По данным на 14:00, проголосовали около 4,5 тысячи человек из 10 тысяч, рассказала глава ЦИК Анжела Караман. В Бухаресте избирательное право реализовали более 2,4 тысячи избирателей, в итальянской Брешии — около 1,7 тысячи человек, в Падуе — более 1,6 тысячи.

Кроме того, за границей будет работать ещё более 20 избирательных участков, в том числе 10 в США и Канаде. Тем временем явка почти достигла 40%.

Ранее Life.ru опубликовал видео, как молдаване выстраиваются в очередь около посольства в Москве, где располагается один из избирательных пунктов. При этом они недовольны тем, что в России открыли всего два избирательных пункта, и оба в Москве.