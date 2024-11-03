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3 ноября, 16:04

Восстановлено движение на мосту между Приднестровьем и Молдавией

Движение на мосту Рыбница — Резина между ПМР и Молдавией восстановлено

В Молдавии возобновили движение по мосту Рыбница — Резина через реку Днестр, по которому избиратели из Приднестровья (ПМР) ехали на участки, чтобы проголосовать во втором туре президентских выборов в Молдавии. Взрывчатых веществ на нём не обнаружили, передаёт «Sputnik Молдова».

Рабочие на мосту Рыбинца — Резина в день выборов. Фото © Telegram / Sputnik Молдова

Рабочие на мосту Рыбинца — Резина в день выборов. Фото © Telegram / Sputnik Молдова

При этом в полиции информацию о восстановлении движения по мосту не подтверждали. Кроме того, именно в день выборов на закрытом мосту появились дорожные рабочие. В результате мост был блокирован более двух часов. Сопредседатель Объединённой контрольной комиссии по управлению миротворческой операцией от Приднестровья Олег Беляков обвинил Кишинёв в манипуляциях.

«Это всё манипуляции. Этот инцидент создается искусственно молдавской стороной для ограничения передвижения граждан», — приводит его слова ТАСС.

Напомним, что движение по мосту было остановлено из-за угроз безопасности. По информации полиции, на мосту находился человек с подозрительной коробкой. Утверждалось, что сотрудничать с правоохранителями он отказывался. Из-за этого около моста образовалась большая пробка.

Тем временем явка на выборах в Молдавии превысила 50%. Заграницей больше всего молдаван проголосовали на избирательных пунктах в Москве. Напомним, что первый тур президентских выборов состоялся 20 октября. Президент страны Майя Санду набрала 42,49% голосов. Второе место занял экс-генпрокурор республики Александр Стояногло с 25,95% голосов.

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Наблюдатели на выборах президента Молдавии зафиксировали более 100 нарушений
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ducu Rodionoff

Полина Никифорова
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