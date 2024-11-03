Восстановлено движение на мосту между Приднестровьем и Молдавией

В Молдавии возобновили движение по мосту Рыбница — Резина через реку Днестр, по которому избиратели из Приднестровья (ПМР) ехали на участки, чтобы проголосовать во втором туре президентских выборов в Молдавии. Взрывчатых веществ на нём не обнаружили, передаёт «Sputnik Молдова».

Рабочие на мосту Рыбинца — Резина в день выборов. Фото © Telegram / Sputnik Молдова

При этом в полиции информацию о восстановлении движения по мосту не подтверждали. Кроме того, именно в день выборов на закрытом мосту появились дорожные рабочие. В результате мост был блокирован более двух часов. Сопредседатель Объединённой контрольной комиссии по управлению миротворческой операцией от Приднестровья Олег Беляков обвинил Кишинёв в манипуляциях.

«Это всё манипуляции. Этот инцидент создается искусственно молдавской стороной для ограничения передвижения граждан», — приводит его слова ТАСС.