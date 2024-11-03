Власти Молдавии заявили о «кибератаке» на один из информационных сайтов ЦИК
На информационный сайт ЦИК Молдавии была совершена кибератака. С таким утверждением выступила служба информационных технологий и кибербезопасности (СИТК) республики.
«Сайт стал объектом кибератаки DDoS, что вызвало затруднения и замедление работы. Специалисты СИТК выявили и нейтрализовали угрозу, целостность данных не нарушена», — информирует пресс-служба ведомства.
Напомним, ранним утром по всей Молдавии открылись участки для голосования во втором туре выборов президента. Пункт разместили и в посольстве страны в Москве. С 4 часов туда стоит очередь из сотен молдаван, которые хотят прервать время Майи Санду у руля страны. Первый тур президентских выборов состоялся 20 октября. Санду набрала 42,49% голосов. Второе место занял экс-генпрокурор республики Александр Стояногло с 25,95% голосов. По состоянию на 13:00 мск явка составила почти 30%, причём в Москве она оказалась самой высокой среди заграничных участков.
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