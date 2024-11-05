Захарова обвинила власти Молдавии в давлении на оппозицию и независимые СМИ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президентские выборы в Молдавии стали «самыми недемократическими за годы независимости страны». По её словам, нынешняя избирательная кампания сопровождалась «беспрецедентными репрессиями» против оппозиции и независимых, в частности русскоязычных, СМИ, а также широким использованием административного ресурса.

Захарова отметила, что победа действующего президента Майи Санду, набравшей 55,33% голосов по данным ЦИК, стала возможной за счёт голосов молдавской диаспоры, проживающей в странах Запада. При этом, по её мнению, большинство граждан внутри самой Молдавии «вынесли вотум недоверия действующему президенту».

МИД России также обратил внимание на «непрозрачную организацию голосования по почте», предполагая, что это открыло возможности для махинаций. Захарова указала, что даже наблюдательная миссия ОБСЕ, несмотря на её традиционную ангажированность, не смогла не отметить значительное количество нарушений. Вдобавок она упомянула отказ молдавских властей в допуске трёх российских наблюдателей, несмотря на аккредитацию от Центризбиркома Молдавии.