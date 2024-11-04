Происходящее в Молдавии во время президентских выборов является настоящей трагедией. Жители республики переживают «западный набег», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова обвинила Запад в попытке уничтожить идентичность молдаван. Видео © Life.ru

Граждан Молдавии, по словам дипломата, лишают своей истории, языка, культуры и идентичности. При этом Запад пытается истребить национальность под «покровом демократии», отметила Захарова. Она добавила, что жителей республики просто «переиначивают и перепрошивают» под флагом якобы высоких идеалов.