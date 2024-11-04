«Перепрошивают»: Захарова обвинила Запад в попытке истребить молдаван «под покровом демократии»
Захарова: Запад пытается лишить граждан Молдавии идентичности и своей истории
Происходящее в Молдавии во время президентских выборов является настоящей трагедией. Жители республики переживают «западный набег», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Мария Захарова обвинила Запад в попытке уничтожить идентичность молдаван. Видео © Life.ru
Граждан Молдавии, по словам дипломата, лишают своей истории, языка, культуры и идентичности. При этом Запад пытается истребить национальность под «покровом демократии», отметила Захарова. Она добавила, что жителей республики просто «переиначивают и перепрошивают» под флагом якобы высоких идеалов.
«Так уничтожали Сербию, Ирак, Ливию, Афганистан. Но так цинично в Молдавии, я такого ещё не видела, чтобы пытались лишить людей всего того, что является их сущностным и жизнеобразующим», — отметила дипломат на просветительском марафоне «Знание. Первые».
Напомним, что второй тур выборов президента в Молдавии состоялся 3 ноября. После обработки 100% протоколов выиграла нынешний лидер страны Майя Санду с результатом 55,33% голосов избирателей. Бывший генпрокурор Александр Стояногло получил 44,67% голосов. При этом внутри самой Молдавии победу одержал Стояногло с результатом 51,19%. Санду внутри страны получила 48,81%. Партия социалистов Молдавии (ПСРМ) заявила о непризнании результатов выборов. А оппозиционный блок «Победа» намерен оспорить победу Санду в Конституционном суде. Глава движения Илан Шор отметил, что Санду начнёт узурпировать власть в случае вступления в должность.
Life.ru