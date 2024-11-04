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4 ноября, 12:45

Молдавские социалисты не признали результаты выборов президента за рубежом

Партия социалистов Молдавии (ПСРМ), от которой выдвигался экс-генпрокурор республики Александр Стояногло, заявила, что не признаёт голосование на зарубежных участках, благодаря которому Майя Санду была объявлена победителем президентских выборов. Об этом говорится в заявлении ПСРМ.

«Санду — нелегитимный президент. Её признают только её спонсоры и кураторы из-за рубежа. <...> Партия социалистов Республики Молдова не признаёт голосование на зарубежных участках», — говорится в сообщении социалистов.

В партии утверждают, что голосование в Приднестровье и на зарубежных участках «никак нельзя назвать свободным и демократическим волеизъявлением народа».

Тем временем лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор в интервью телеканалу «Россия-24» заявил о наличии фактов массовых фальсификаций в пользу Санду на избирательных участках за рубежом. По словам Шора, оппозиция в курсе, «как автобусы подвозили людей к участкам, а также урны с заложенными туда бюллетенями». При этом европейские власти попросту закрывали на это глаза, подчеркнул глава «Победы».

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Напомним, что 3 ноября состоялся второй тур президентских выборов в Молдавии. Победу в нём одержала действующий лидер страны Майя Санду с результатом 55,33%. Экс-генпрокурор республики Александр Стояногло получил 44,67% голосов избирателей.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / DUMITRU DORU

Наталья Демьянова
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