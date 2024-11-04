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Регион
4 ноября, 12:56

Санду побеждает на выборах в Молдавии с 55,33% после обработки 100% протоколов

Майя Санду. Обложка © presedinte.md

Майя Санду. Обложка © presedinte.md

Во втором туре президентских выборов в Молдавии победу одержала действующий президент страны Майя Санду. Она набрала 55,33% голосов избирателей. Об этом сообщает ЦИК Молдавии после обработки 100% протоколов.

«У бывшего генпрокурора Александра Стояногло — 44,67%», — говорится в сообщении.

Шольц поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии
Шольц поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии

Напомним, что 3 ноября состоялся второй тур президентских выборов в Молдавии. Победу в нём одержала действующий лидер страны Майя Санду.

Мария Любицкая
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