Санду побеждает на выборах в Молдавии с 55,33% после обработки 100% протоколов
Майя Санду. Обложка © presedinte.md
Во втором туре президентских выборов в Молдавии победу одержала действующий президент страны Майя Санду. Она набрала 55,33% голосов избирателей. Об этом сообщает ЦИК Молдавии после обработки 100% протоколов.
«У бывшего генпрокурора Александра Стояногло — 44,67%», — говорится в сообщении.
Напомним, что 3 ноября состоялся второй тур президентских выборов в Молдавии. Победу в нём одержала действующий лидер страны Майя Санду.