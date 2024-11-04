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4 ноября, 08:38

Шольц поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии

Олаф Шольц, Майя Санду. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1, Alexandros Michailidis

Олаф Шольц, Майя Санду. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1, Alexandros Michailidis

Канцлер ФРГ Олаф Шольц поздравил действующего лидера Молдавии Майю Санду с победой во втором туре выборов президента республики. По его словам, Германия стоит на стороне Молдавии.

«Майя Санду благополучно провела Молдавию через трудные времена и направила страну по европейскому пути. Мы стоим на стороне Молдавии. Поздравляем с переизбранием на пост президента», — написал политик в соцсети X.

Напомним, что второй тур президентских выборов в Молдавии состоялся 3 ноября. Известно, что внутри республики победу одержал экс-генпрокурор страны Александр Стояногло с 51,19%, у Майи Санду — 48,81%. В Гагаузии и Приднестровье по итогам голосования на выборах также победил Стояногло, за рубежом победила действующий лидер страны. Тем временем Санду заявила о своей победе на выборах. Политик лидировала с отрывом в 11%.

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Дарья Нарыкова
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