Шольц поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии

Канцлер ФРГ Олаф Шольц поздравил действующего лидера Молдавии Майю Санду с победой во втором туре выборов президента республики. По его словам, Германия стоит на стороне Молдавии.

«Майя Санду благополучно провела Молдавию через трудные времена и направила страну по европейскому пути. Мы стоим на стороне Молдавии. Поздравляем с переизбранием на пост президента», — написал политик в соцсети X.