Действующий молдавский лидер Майя Санду заявила о своей победе на президентских выборах в Молдавии. Как сообщает Центральная избирательная комиссия после обработки 98% протоколов с участков, она набрала 54,43%, у её оппонента, экс-генпрокурора, кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло — 45,57%.