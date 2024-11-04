Санду заявила о своей победе на президентских выборах в Молдавии
Санду после обработки 98% голосов объявила о своей победе на выборах в Молдавии
Майя Санду не стала дожидаться обработки 100% бюллетеней и объявила о своей победе на выборах президента страны. Обложка © X / sandumaiamd
Действующий молдавский лидер Майя Санду заявила о своей победе на президентских выборах в Молдавии. Как сообщает Центральная избирательная комиссия после обработки 98% протоколов с участков, она набрала 54,43%, у её оппонента, экс-генпрокурора, кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло — 45,57%.
«Хочу высказать слова благодарности своим избирателям за активное участие в прошедших выборах. Более того, голос каждого гражданина является вкладом в будущее страны, независимо, кому они отдали предпочтение — за меня или моего конкурента Александра Стояногло», — заявила Санду на брифинге.
Напомним, утром 3 ноября по всей Молдавии открылись участки для голосования во втором туре выборов президента. ЦИК республики уже принял решение признать выборы состоявшимися. В данный момент идёт подсчёт голосов. Известно, что внутри республики победу одержал экс-генпрокурор страны Александр Стояногло с 51,19%, у Санду — 48,81%. В Гагаузии и Приднестровье по итогам голосования на выборах также победил Стояногло. Официальные результаты выборов будут обнародованы ЦИК республики после подсчёта голосов на территории страны и за её пределами.