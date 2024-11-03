ЦИК Молдавии опубликовал первые данные второго тура выборов президента

Стали известны первые данные второго тура президентских выборов в Молдавии. По данным ЦИК страны, после обработки 80% протоколов лидирует экс-генпрокурор республики Александр Стояногло с 51,75% голосов.

Напомним, утром 3 ноября по всей Молдавии открылись участки для голосования во втором туре выборов президента. На данный момент ЦИК республики уже принял решение признать выборы состоявшимися. Первый тур выборов состоялся 20 октября. Действующий президент Майя Санду тогда набрала 42,49% голосов. Второе место занял экс-генпрокурор республики Александр Стояногло с 25,95% голосов.