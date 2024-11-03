ЦИК Молдавии опубликовал первые данные второго тура выборов президента
ЦИК: Стояногло лидирует на выборах в Молдавии с 51,75%, у Санду 48,25%
Майя Санду и Александр Стояногло. Обложка © X / Maia Sandu, Wikipedia / Privesc.Eu Moldova
Стали известны первые данные второго тура президентских выборов в Молдавии. По данным ЦИК страны, после обработки 80% протоколов лидирует экс-генпрокурор республики Александр Стояногло с 51,75% голосов.
Действующая глава республики Майя Санду получает 48,25%. Избирательные участки закрылись в 21:00. Сейчас идёт подсчёт голосов.
Напомним, утром 3 ноября по всей Молдавии открылись участки для голосования во втором туре выборов президента. На данный момент ЦИК республики уже принял решение признать выборы состоявшимися. Первый тур выборов состоялся 20 октября. Действующий президент Майя Санду тогда набрала 42,49% голосов. Второе место занял экс-генпрокурор республики Александр Стояногло с 25,95% голосов.