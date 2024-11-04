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4 ноября, 05:53

Санду побеждает на выборах президента Молдавии с отрывом в 11%

Действующий президент Молдавии Майя Санду лидирует во втором туре выборов главы государства с отрывом в 11%. Как сообщили в Центризбиркоме (ЦИК) республики, после обработки 99,73% протоколов она получает 55,36% голосов, а Александр Стояногло — 44,64%,

Санду лидирует на выборах лидера Молдавии с 54,96% после обработки 98% голосов
Санду лидирует на выборах лидера Молдавии с 54,96% после обработки 98% голосов

Напомним, второй тур президентских выборов в Молдавии состоялся 3 ноября. Известно, что внутри республики победу одержал экс-генпрокурор страны Александр Стояногло с 51,19%, у Санду — 48,81%. В Гагаузии и Приднестровье по итогам голосования на выборах также победил Стояногло, за рубежом победила действующий президент. Тем временем Санду заявила о своей победе на выборах.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dan Morar

Матвей Константинов
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