Санду побеждает на выборах президента Молдавии с отрывом в 11%

Действующий президент Молдавии Майя Санду лидирует во втором туре выборов главы государства с отрывом в 11%. Как сообщили в Центризбиркоме (ЦИК) республики, после обработки 99,73% протоколов она получает 55,36% голосов, а Александр Стояногло — 44,64%,