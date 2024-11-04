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4 ноября, 00:22

Санду лидирует на выборах лидера Молдавии с 54,96% после обработки 98% голосов

Действующий лидер Молдавии Майя Санду лидирует во втором туре президентских выборов в республике с результатом 54,96% после обработки 98% голосов. У её соперника, экс-генпрокурора страны Александра Стояногло 45,04%.

Напомним, утром 3 ноября по всей Молдавии открылись участки для голосования во втором туре выборов президента. ЦИК республики уже принял решение признать выборы состоявшимися. В данный момент идёт подсчёт голосов. Известно, что внутри республики победу одержал экс-генпрокурор страны Александр Стояногло с 51,19%, у Санду — 48,81%. В Гагаузии и Приднестровье по итогам голосования на выборах также победил Стояногло. Тем временем Санду заявила о своей победе на выборах. Официальные результаты выборов будут обнародованы ЦИК республики после подсчёта голосов на территории страны и за её пределами.

ЦИК Молдавии опубликовал первые данные второго тура выборов президента
ЦИК Молдавии опубликовал первые данные второго тура выборов президента
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X / sandumaiamd

Оксана Попова
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