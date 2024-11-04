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4 ноября, 03:14

Санду победила на президентских выборах в Молдавии

Майя Санду победила во втором туре президентских выборов в Молдавии

Майя Санду. Обложка © X / sandumaiamd

Майя Санду. Обложка © X / sandumaiamd

Действующий молдавский лидер Майя Санду побеждает во втором туре выборов главы государства с результатом 55,09%. Об этом свидетельствуют предварительные данные ЦИК республики по итогам обработки 99,14% бюллетеней.

Её соперник, экс-генпрокурор страны Александр Стояногло заручился поддержкой 44,91%.

Второй тур президентских выборов в Молдавии состоялся 3 ноября. ЦИК республики принял решение признать выборы состоявшимися. Известно, что внутри республики победу одержал экс-генпрокурор страны Александр Стояногло с 51,19%, у Санду — 48,81%. В Гагаузии и Приднестровье по итогам голосования на выборах также победил Стояногло, за рубежом победила действующий президент. Тем временем Санду заявила о своей победе на выборах.

Санду лидирует на выборах лидера Молдавии с 54,96% после обработки 98% голосов
Санду лидирует на выборах лидера Молдавии с 54,96% после обработки 98% голосов
Оксана Попова
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