Санду победила на президентских выборах в Молдавии
Майя Санду победила во втором туре президентских выборов в Молдавии
Майя Санду. Обложка © X / sandumaiamd
Действующий молдавский лидер Майя Санду побеждает во втором туре выборов главы государства с результатом 55,09%. Об этом свидетельствуют предварительные данные ЦИК республики по итогам обработки 99,14% бюллетеней.
Её соперник, экс-генпрокурор страны Александр Стояногло заручился поддержкой 44,91%.
Второй тур президентских выборов в Молдавии состоялся 3 ноября. ЦИК республики принял решение признать выборы состоявшимися. Известно, что внутри республики победу одержал экс-генпрокурор страны Александр Стояногло с 51,19%, у Санду — 48,81%. В Гагаузии и Приднестровье по итогам голосования на выборах также победил Стояногло, за рубежом победила действующий президент. Тем временем Санду заявила о своей победе на выборах.