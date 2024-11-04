«Комедия закончилась»: Санду предрекли позор и большие проблемы после выборов

Бывший заместитель главы МИД Молдавии Валерий Осталеп предрёк большие проблемы и позор президенту страны Майе Санду и её правящей Партии действия и солидарности (PAS). Так он прокомментировал итоги прошедших в республике выборов.

«Санду и её партия понимают, что лучшее, что у них было, осталось позади. Дальше уже только позор, отвращение, тупая возня и проблемы. Комедия закончилась, начинается драма», — сказал Осталеп в интервью телеканалу «Первый в Молдове».

Политик также назвал трюкачеством и использованием административного ресурса публикацию поздравлений в адрес Санду, с которыми поспешили европейские лидеры. Осталеп пошутил, что если бы экс-президент Молдавии Игорь Додон использовал точно такие же трюки, чтоб удержаться у власти, то ООН, НАТО и ЕС через несколько секунд «объявили бы чрезвычайное положение в космосе».