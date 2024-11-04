ЦИК Молдавии умолчал о нехватке бюллетеней и перекрытии моста в день выборов

Второй тур выборов президента в Молдавии прошёл без серьёзных нарушений, заявили в Центризбиркоме страны. При этом полиция сообщает о 225 инцидентах.

«Выборы прошли в свободной обстановке и без серьёзных инцидентов. Всё же в течение дня мы были проинформированы Генеральным комиссариатом полиции о 225 инцидентах и нарушениях», — сказала председатель ЦИК Молдавии Анжелика Караман.