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4 ноября, 09:52

ЦИК Молдавии умолчал о нехватке бюллетеней и перекрытии моста в день выборов

ЦИК Молдавии утверждает, что выборы президента прошли без серьёзных нарушений

Президент Молдавии Майя Санду на избирательном участке. Обложка © ТАСС / EPA

Президент Молдавии Майя Санду на избирательном участке. Обложка © ТАСС / EPA

Второй тур выборов президента в Молдавии прошёл без серьёзных нарушений, заявили в Центризбиркоме страны. При этом полиция сообщает о 225 инцидентах.

«Выборы прошли в свободной обстановке и без серьёзных инцидентов. Всё же в течение дня мы были проинформированы Генеральным комиссариатом полиции о 225 инцидентах и нарушениях», — сказала председатель ЦИК Молдавии Анжелика Караман.

При этом она не сочла серьёзным инцидентом ситуацию с мостом между Молдавией и Приднестровьем, движение по которому накануне неоднократно ограничивали. Также Караман не причислила к серьёзным происшествиям нехватку бюллетеней на избирательном участке в Москве.

Напомним, что 3 ноября состоялся второй тур президентских выборов в Молдавии. Победу в нём одержала действующий лидер страны Майя Санду с результатом 55,09%. Экс-генпрокурор страны Александр Стояногло получил 44,91% голосов избирателей.

Жителям Приднестровья пришлось пешком добираться до избирательных участков из-за перекрытия моста
Жителям Приднестровья пришлось пешком добираться до избирательных участков из-за перекрытия моста
Полина Никифорова
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