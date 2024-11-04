ЦИК Молдавии умолчал о нехватке бюллетеней и перекрытии моста в день выборов
ЦИК Молдавии утверждает, что выборы президента прошли без серьёзных нарушений
Президент Молдавии Майя Санду на избирательном участке. Обложка © ТАСС / EPA
Второй тур выборов президента в Молдавии прошёл без серьёзных нарушений, заявили в Центризбиркоме страны. При этом полиция сообщает о 225 инцидентах.
«Выборы прошли в свободной обстановке и без серьёзных инцидентов. Всё же в течение дня мы были проинформированы Генеральным комиссариатом полиции о 225 инцидентах и нарушениях», — сказала председатель ЦИК Молдавии Анжелика Караман.
При этом она не сочла серьёзным инцидентом ситуацию с мостом между Молдавией и Приднестровьем, движение по которому накануне неоднократно ограничивали. Также Караман не причислила к серьёзным происшествиям нехватку бюллетеней на избирательном участке в Москве.
Напомним, что 3 ноября состоялся второй тур президентских выборов в Молдавии. Победу в нём одержала действующий лидер страны Майя Санду с результатом 55,09%. Экс-генпрокурор страны Александр Стояногло получил 44,91% голосов избирателей.