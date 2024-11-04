Жителям Приднестровья пришлось пешком добираться до избирательных участков из-за перекрытия моста
Жительница ПМР: Из-за перекрытия моста в день выборов границу пересекали пешком
Полиция Молдавии перекрыла мост Рыбница — Резина. Обложка © Telegram / Poliția Republicii Moldova
Во время второго тура президентских выборов полиция Молдавии перекрыла мост Рыбница — Резина, что создало серьёзнейшие трудности для жителей Приднестровья. Граждане были вынуждены по несколько часов стоять в пробке, а кто-то решился пешком перейти границу, чтобы добраться до избирательных участков.
Так, Элеонора рассказала «Газете.ru», что люди сильно нервничали из-за длительной задержки на мосту. На КПП автомобили тщательно досматривали, проверяли документы. В пробке, по её словам, пришлось провести три часа. На обратном пути движение тоже было затруднено — машины стояли в три ряда.
77-летняя Мила подчеркнула, что люди были крайне возмущены из-за этого. Самой пожилой женщине пришлось идти через границу пешком. При этом жители ПМР помогали друг другу.
«Рядом со мной шла женщина, опираясь на палочку, ей помогали подниматься. Ступенек не сосчитать, тяжело идти молодым, а нам, пожилым — тем более. Я поднялась по лестнице и шла по мосту минут двадцать», — пожаловалась Мила.
Напомним, 3 ноября молдавская полиция сообщила об угрозе безопасности и перекрыла мост, по которому избиратели из Приднестровья ехали на участки для голосования. Позже движение на мосту между Приднестровьем и Молдавией было восстановлено, однако через некоторое время его снова перекрыли. В полиции сослались на сообщение о минировании объекта.