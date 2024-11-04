Жителям Приднестровья пришлось пешком добираться до избирательных участков из-за перекрытия моста

Во время второго тура президентских выборов полиция Молдавии перекрыла мост Рыбница — Резина, что создало серьёзнейшие трудности для жителей Приднестровья. Граждане были вынуждены по несколько часов стоять в пробке, а кто-то решился пешком перейти границу, чтобы добраться до избирательных участков.

Так, Элеонора рассказала «Газете.ru», что люди сильно нервничали из-за длительной задержки на мосту. На КПП автомобили тщательно досматривали, проверяли документы. В пробке, по её словам, пришлось провести три часа. На обратном пути движение тоже было затруднено — машины стояли в три ряда.

77-летняя Мила подчеркнула, что люди были крайне возмущены из-за этого. Самой пожилой женщине пришлось идти через границу пешком. При этом жители ПМР помогали друг другу.